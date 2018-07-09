Директору центру соцслужб у Харкові висунули підозру через загибель дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Директора Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді одного з районів Харкова підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі 3-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
Як зазначається, у вересні 2017 року до центру соцслужб звернувся чоловік із заявою, щоб з родини його сестри вилучили двох дітей віком 3 і 6 років. За його словами, батько родини систематично б’є дітей.
За даними слідства, перевірку директор центру організувала лише “на папері”. Фактично помешкання родини фахівці не відвідували. При цьому документи щодо перевірки склали формально — зі слів матері малюків, яка інформацію про насилля в сім’ї заперечила.
А вже в кінці вересня 3-річного хлопчика з цієї родини “швидка” доправила до лікарні, де від чисельних травм та фізичного виснаження він помер.
Як встановили правоохоронці, загиблого малюка та його старшого брата систематично бив батько.
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“Після чергового побиття у серпні 2017 року у 3-річного хлопчика була переламана нога. А за кілька днів батько зламав сину ще і ребра. Дитина перестала ходити. Однак замість того, щоб відвезти малюка у лікарню, батько продовжував катувати дитину. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла. Потім — впала у кому”, — зазначили в прокуратурі.
Батьки не зверталися до лікарів. Швидку медичну допомогу викликала знайома матері, яка прийшла у гості.
За недбале ставлення до своїх обов’язків, що призвело до трагедії, 48-річній посадовиці загрожує до 5 років позбавлення волі.
Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно батьків загиблого хлопчика наразі перебуває на розгляді суду.
26-річній матері інкримінується злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України). 31-річному батьку — катування, умисне нанесення тілесних ушкоджень та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України).