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Директора школ поддержали ограничения на продажу алкоголя у учебных заведений

Директора школ поддержали ограничения на продажу алкоголя у учебных заведений

Киев  •  УНН

 • 43208 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Директора украинских общеобразовательных школ заявили о поддержке зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта №9065 об усилении ответственности за продажу алкогольных и табачных товаров несовершеннолетним, в том числе и вблизи учебных заведений, передает УНН.

Документом, среди прочего, предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 кв. м, если они расположены ближе, чем 200 метров до школьных дворов. Так, инициативу поддержала директор столичной школы №309 Ольга Тимошенко.

"Я очень положительно отношусь к такой инициативе. Я выступаю за то, чтобы наказывали недобросовестных продавцов, чтобы ограничивали продажу алкотоваров детям. Потому что лично нами фиксировались отдельные случаи, когда продавцы продавали спиртные напитки несовершеннолетним", - сказала она, добавив, что следует ограничить продажу всех без исключения алкогольных напитков вблизи украинских школ.

Мнение коллеги разделяет и директор столичного УВК №141 "ОРТ" Юрий Киньков. Он считает, что ответственность за продажу алкогольных напитков детям надо немедленно усиливать.

"Инициативу поддерживаю. Вместе с тем, мне кажется, что когда мы говорим о продаже спиртного детям, употреблять слово "наказание" - это не совсем правильно, все-таки должна быть уголовная ответственность. Я - за это решение, пусть отвечают по заслугам те, кто спаивает молодежь. Вблизи учебных заведений, детских учреждений никакой продажи алкоголя и табачных изделий быть не должно", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты предлагают ввести уголовную ответственность за вовлечение детей в пьянство

В поддержку документа выступили не только в столице, но и в регионах. Так, педагоги Черкасской области убеждены, что со свободной продажей спиртного вблизи украинских школ надо покончить.

"Я обеими руками за такую ​​инициативу. Во-первых, потому что пьющая часть нашей нации молодеет. Потому что дети хотят быть взрослыми и не понимают, что, взяв на себя пагубные привычки взрослых, теряют свое здоровье. Поэтому хорошо, что за продажу детям спиртных напитков будет усилено наказание. Даже слабоалкогольные напитки - все это до добра не доводит, а только уничтожает здоровье ребенка. Дальше - дело за правоохранительными органами", - подчеркнул директор общеобразовательной школы I-III ступеней №1 пгт Лисянки Владимир Мельничук.

Как писал УНН, в парламенте зарегистрирован законопроект №9065, который предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство.

Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы - такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.

Напомним, как писал УНН, в Украине около 15% несовершеннолетних курят сигареты.

Украинские Национальные Новости

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