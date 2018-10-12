В Україні близько 15% неповнолітніх курять цигарки - дослідження

“Майже 21% опитаних U-репортерів зазначив, що курить. Серед опитаних віком 14–17 років тютюн уживає 14,6%”, — йдеться у підсумках опитування.

Крім того повідомляється, що серед молоді у віці 18–19 років цигарки курять 21%.

“Частка тих, хто ніколи не пробував тютюнову продукцію, незначна — лише 24,3%”, — додали дослідники.

Нагадаємо, як писав УНН, у парламенті зареєстровано законопроект № 9065, який передбачає стократне збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім та запровадження кримінальної відповідальності за втягнення малолітніх у п’янство.

Також документом пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю у торгових точках менше 40 м. кв, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних подвір’їв.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич та Денис Силантьєв.

Також нагадаємо, за даними ESPAD, кожен 10-й український підліток викурив першу сигарету в 14 років.