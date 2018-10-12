В Украине около 15% несовершеннолетних курят сигареты - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Согласно данным исследования инициативы U-Report, более 20% украинцев курят сигареты. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"Почти 21% опрошенных U-репортеров отметил, что курит. Среди опрошенных в возрасте 14-17 лет табак употребляет 14,6%", - говорится в итогах опроса.
Кроме того сообщается, что среди молодежи в возрасте 18-19 лет сигареты курят 21%.
"Доля тех, кто никогда не пробовал табачную продукцию, незначительна - всего 24,3%", - добавили исследователи.
Напомним, как писал УНН, в парламенте зарегистрирован законопроект № 9065, который предусматривает стократное увеличение штрафов за продажу табака и алкоголя несовершеннолетним и введение уголовной ответственности за вовлечение малолетних в пьянство.
Также документом предлагается ввести запрет на продажу табака и алкоголя в торговых точках менее 40 м. кв, если они расположены ближе, чем 200 метров до школьных дворов.
Инициатором законопроекта выступил нардеп от БПП Андрей Павелко. Среди соавторов инициативы такие депутаты, как Сергей Березенко, Артур Палатный, Владимир Шкварилюк, Василий Амельченко, Ярослав Маркевич и Денис Силантьев.
Также напомним, по данным ESPAD, каждый 10-й украинский подросток выкурил первую сигарету в 14 лет.