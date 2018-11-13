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Директори шкіл підтримали обмеження на продаж алкоголю біля закладів освіти

Директори шкіл підтримали обмеження на продаж алкоголю біля закладів освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Директори українських загальноосвітніх шкіл заявили про підтримку зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту №9065 про посилення відповідальності за продаж алкогольних та тютюнових товарів неповнолітнім, зокрема, і поблизу навчальних закладів, передає УНН.

Документом, серед іншого, пропонується ввести заборону на продаж тютюну та алкоголю у торгових точках менше 40 кв. м, якщо вони розташовані ближче, ніж 200 метрів до шкільних подвір’їв. Так, ініціативу підтримала директор столичної школи №309 Ольга Тимошенко.

"Я дуже позитивно ставлюся до такої ініціативи. Я виступаю за те, аби карали недобросовісних продавців, аби обмежували продаж алкотоварів дітям. Тому що особисто нами фіксувались непоодинокі випадки, коли продавчині продавали спиртні напої неповнолітнім", - сказала вона, додавши, що варто обмежити продаж усіх без винятку алкогольних напоїв поблизу українських шкіл.

Думку колеги поділяє і директор столичного НВК №141 "ОРТ" Юрій Кіньков. Він вважає, що відповідальність за продаж алкогольних напоїв дітям треба негайно посилювати.

"Ініціативу підтримую. Разом з тим, мені видається, що коли ми говоримо про продаж спиртного дітям, вживати слово "покарання" - це не зовсім правильно, таки повинна бути кримінальна відповідальність. Я - за це рішення, нехай відповідають по заслугах ті, хто споює молодь. Поблизу закладів освіти, дитячих установ ніякого продажу алкоголю та тютюнових виробів бути не повинно", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депутати пропонують ввести кримінальну відповідальність за втягнення дітей у пияцтво

На підтримку документу виступили не лише у столиці, а й у регіонах. Так, освітяни Черкащини переконані, що із вільним продажем спиртного поблизу українських шкіл треба покінчити.

"Я обома руками за таку ініціативу. По-перше, тому що та частина нашої нації, яка п'є, молодшає. Бо діти хочуть бути дорослішими і не розуміють, що, перебравши на себе згубні звички дорослих, гублять своє здоров'я. Тому добре, що за продаж дітям спиртних напоїв буде посилене покарання. Навіть слабоалкогольні напої - все це до добра не доводить, а тільки нищить здоров'я дитини. Далі - справа за правоохоронцями", - підкреслив директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 смт Лисянки Володимир Мельничук.

Як писав УНН, у парламенті зареєстрований законопроект №9065, який передбачає сторазове збільшення штрафів за продаж тютюну та алкоголю неповнолітнім і введення кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у пияцтво.

Ініціатором законопроекту виступив нардеп від БПП Андрій Павелко. Серед співавторів ініціативи - такі депутати, як Сергій Березенко, Артур Палатний, Володимир Шкварилюк, Василь Амельченко, Ярослав Маркевич і Денис Силантьєв.

Нагадаємо, як писав УНН, в Україні близько 15% неповнолітніх курять цигарки

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