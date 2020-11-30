Директора одного из предприятий Укроборонпрома заподозрили в злоупотреблении властью на более 860 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Директору одного из государственных предприятий в Киеве, которое входит в состав ГК "Укроборонпром", сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате чего был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 863 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"Военная прокуратура Киевского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона сообщила о подозрении директору одного из государственных предприятий в Киеве, которое входит в состав ГК "Укроборонпром". Руководитель оборонного ГП подозревается в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2018 по 2019 годы он путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная о том, что предприятие-арендатор будет осуществлять свою хозяйственную деятельность не только в дневное, но и в ночное время, действуя в его интересах не предпринял никаких мер по увеличению суммы арендной платы в соответствии с заключенным договором аренды.
"Указанным уголовным правонарушением причинен имущественный ущерб на общую сумму более 863 тыс. грн. Указанные противоправные действия разоблачены военной прокуратурой Киевского гарнизона совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств совершения преступления и других причастных лиц", - указано в сообщении.
Санкция ч. 2 ст. 364 УК предусматривает подозреваемому наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, экс-чиновника Укрзализныци будут судить за госубытки на более чем 50 млн гривен.