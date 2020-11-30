Директора одного из предприятий Укроборонпрома заподозрили в злоупотреблении властью на более 860 тыс. грн

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Директору одного из государственных предприятий в Киеве, которое входит в состав ГК "Укроборонпром", сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате чего был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 863 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.