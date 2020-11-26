Експосадовця Укрзалізниці судитимуть за держзбитки на понад 50 млн гривень

"…скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця "Укрзалізниці" за фактом зловживання службовим становищем, заволодіння майном та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", - сказано у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що колишній посадовець держпідприємства, яке належало до сфери управління Міністерства транспорту України, одночасно будучи головою правління приватного підприємства, під час укладання договору оренди державного майна вніс до нього завідомо неправдиві відомості щодо передачі підконтрольному приватному підприємству в оренду цілісного майнового комплексу.

Повідомляється, що насправді ж фактично в оренду було передано лише один з об’єктів комплексу – готель "Експрес". Через це були застосовані мінімальні ставки на оренду майна.

"Згідно з висновком експертизи, заподіяно понад 50 млн грн збитків. З метою їх відшкодування - прокурорами також пред’явлено цивільний позов у кримінальному провадженні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишнього начальника виробничого підрозділу одного із кар’єрів ПАТ "Укрзалізниця" судитимуть через незаконний видобуток граніту на 772 млн грн.