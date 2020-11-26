Экс-чиновника Укрзализныци осудят за госубытки на более чем 50 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Экс-чиновника "Укрзализныци" будут судить за завладение имуществом и служебный подлог, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 50 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"...направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника "Укрзализныци" по факту злоупотребления служебным положением, завладения имуществом и служебного подлога (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что бывший чиновник госпредприятия, которое входило в сферу управления Министерства транспорта Украины, одновременно являясь главой правления частного предприятия, при заключении договора аренды государственного имущества внес в него заведомо ложные сведения о передаче подконтрольному частному предприятию в аренду целостного имущественного комплекса.
Сообщается, что в действительности фактически в аренду было передано лишь один из объектов комплекса - гостиница "Экспресс". Из-за этого были применены минимальные ставки на аренду имущества.
"Согласно заключению экспертизы, причинено более 50 млн грн убытков. С целью их возмещения - прокурорами также предъявлен гражданский иск в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Напомним, бывшего начальника производственного подразделения одного из карьеров ПАО "Укрзализныця" будут судить за незаконную добычу гранита на 772 млн грн.