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Експосадовця Укрзалізниці судитимуть за незаконний видобуток граніту на понад 770 млн гривень

Експосадовця Укрзалізниці судитимуть за незаконний видобуток граніту на понад 770 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишнього начальника виробничого підрозділу одного з кар’єрів ПАТ “Укрзалізниця” судитимуть через незаконний видобуток граніту на 772 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника виробничого підрозділу одного з кар’єрів ПАТ “Укрзалізниця” за фактом порушення правил охорони або використання надр (ч. 4 ст. 240 КК України)", - повідомили в ОГП.

За даними прокуратури, впродовж 2017 року посадовець, знаючи, що чинність дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення не поновлена, здійснив 8 вибухів у родовищі на території Малинського району Житомирської області.

Таким чином він незаконно видобув майже 342 м куб граніту і завдав державі 772 млн грн збитків.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що на Житомирщині викрили нелегальний видобуток граніту на близько 12,5 млн гривень.

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