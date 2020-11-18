Експосадовця Укрзалізниці судитимуть за незаконний видобуток граніту на понад 770 млн гривень

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього начальника виробничого підрозділу одного з кар’єрів ПАТ “Укрзалізниця” за фактом порушення правил охорони або використання надр (ч. 4 ст. 240 КК України)", - повідомили в ОГП.

За даними прокуратури, впродовж 2017 року посадовець, знаючи, що чинність дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення не поновлена, здійснив 8 вибухів у родовищі на території Малинського району Житомирської області.

Таким чином він незаконно видобув майже 342 м куб граніту і завдав державі 772 млн грн збитків.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що на Житомирщині викрили нелегальний видобуток граніту на близько 12,5 млн гривень.