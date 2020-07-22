На Житомирщині викрили нелегальний видобуток граніту на близько 12,5 млн гривень

ukru
Ексклюзив
07:00 • 4111 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

06:55 • 14979 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:42 • 106613 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 153908 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 127536 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 141384 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 144097 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128617 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 182759 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126108 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 77695 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 130889 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 111167 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 91663 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 88683 перегляди
Публікації
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 3902 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

06:55 • 14688 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 49373 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 121512 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 126196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 98357 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 100626 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 118816 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 135763 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 134283 перегляди
Актуальне
На Житомирщині викрили нелегальний видобуток граніту на близько 12,5 млн гривень

На Житомирщині викрили нелегальний видобуток граніту на близько 12,5 млн гривень

Київ • УНН

 • 18965 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На території Коростенського району Житомирської області викрили підприємців, які "заробили" на незаконному видобуванні граніту орієнтовно 12,5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

"Представники щебеневого кар’єру налагодили нелегальний видобуток копалин упродовж тимчасового призупинення підприємству спеціального дозволу на користування надрами. При цьому комерсанти проводили буровибухові та видобувні роботи під виглядом нібито виникнення аварійних ситуацій, а також подолання їх наслідків", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для приховування обсягів видобутої гранітно-щебеневої суміші, ділки знищували звітну документацію і виготовляли нові відомості з недостовірними даними.

"Нелегально видобуті копалини фігуранти реалізовували місцевим підприємцям. За попередньою інформацією, "прибуток" учасників схеми становив орієнтовно 12,5 млн грн. Під час обшуків в офісних та виробничих приміщеннях спеціалізованого кар’єру, а також в офісі компанії-постачальника буровибухових робіт правоохоронці виявили документи із доказами проведення оборудки", – повідомили у СБУ.

Збитки, завдані державі через діяльність фігурантів, наразі встановлюються. У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомлялося в УНН, екскерівникам підрозділів Укрзалізниці оголошено підозру за незаконний видобуток у 2017-2018 роках граніту у Житомирській області на понад 850 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32