На Житомирщині викрили нелегальний видобуток граніту на близько 12,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На території Коростенського району Житомирської області викрили підприємців, які "заробили" на незаконному видобуванні граніту орієнтовно 12,5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.
"Представники щебеневого кар’єру налагодили нелегальний видобуток копалин упродовж тимчасового призупинення підприємству спеціального дозволу на користування надрами. При цьому комерсанти проводили буровибухові та видобувні роботи під виглядом нібито виникнення аварійних ситуацій, а також подолання їх наслідків", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для приховування обсягів видобутої гранітно-щебеневої суміші, ділки знищували звітну документацію і виготовляли нові відомості з недостовірними даними.
"Нелегально видобуті копалини фігуранти реалізовували місцевим підприємцям. За попередньою інформацією, "прибуток" учасників схеми становив орієнтовно 12,5 млн грн. Під час обшуків в офісних та виробничих приміщеннях спеціалізованого кар’єру, а також в офісі компанії-постачальника буровибухових робіт правоохоронці виявили документи із доказами проведення оборудки", – повідомили у СБУ.
Збитки, завдані державі через діяльність фігурантів, наразі встановлюються. У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Як повідомлялося в УНН, екскерівникам підрозділів Укрзалізниці оголошено підозру за незаконний видобуток у 2017-2018 роках граніту у Житомирській області на понад 850 млн грн.