В Житомирской области разоблачили нелегальную добычу гранита на около 12,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На территории Коростенского района Житомирской области разоблачили предпринимателей, "заработавших" на незаконной добыче гранита ориентировочно 12,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Представители щебеночного карьера наладили нелегальную добычу ископаемых на протяжении временного приостановления предприятию специального разрешения на пользование недрами. При этом коммерсанты проводили буровзрывные и добывающие работы под видом якобы возникновения аварийных ситуаций, а также преодоления их последствий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для сокрытия объемов добытой гранитно-щебеночной смеси, дельцы уничтожали отчетную документацию и изготавливали новые сведения с недостоверными данными.
"Нелегально добытые ископаемые фигуранты реализовывали местным предпринимателям. По предварительной информации, "прибыль" участников схемы составила ориентировочно 12,5 млн грн. Во время обысков в офисных и производственных помещениях специализированного карьера, а также в офисе компании-поставщика буровзрывных работ правоохранители обнаружили документы с доказательствами проведения сделки", - сообщили в СБУ.
Ущерб, нанесенный государству из-за деятельности фигурантов, устанавливаются. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Как сообщалось в УНН, экс-руководителям подразделений Укрзализныци объявлено подозрение за незаконную добычу в 2017-2018 годах гранита в Житомирской области на более чем 850 млн грн.