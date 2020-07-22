В Житомирской области разоблачили нелегальную добычу гранита на около 12,5 млн гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 64341 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103809 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108718 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136632 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111693 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133063 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102372 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104767 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102159 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Житомирской области разоблачили нелегальную добычу гранита на около 12,5 млн гривен

В Житомирской области разоблачили нелегальную добычу гранита на около 12,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 18965 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. На территории Коростенского района Житомирской области разоблачили предпринимателей, "заработавших" на незаконной добыче гранита ориентировочно 12,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Представители щебеночного карьера наладили нелегальную добычу ископаемых на протяжении временного приостановления предприятию специального разрешения на пользование недрами. При этом коммерсанты проводили буровзрывные и добывающие работы под видом якобы возникновения аварийных ситуаций, а также преодоления их последствий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокрытия объемов добытой гранитно-щебеночной смеси, дельцы уничтожали отчетную документацию и изготавливали новые сведения с недостоверными данными.

"Нелегально добытые ископаемые фигуранты реализовывали местным предпринимателям. По предварительной информации, "прибыль" участников схемы составила ориентировочно 12,5 млн грн. Во время обысков в офисных и производственных помещениях специализированного карьера, а также в офисе компании-поставщика буровзрывных работ правоохранители обнаружили документы с доказательствами проведения сделки", - сообщили в СБУ.

Ущерб, нанесенный государству из-за деятельности фигурантов, устанавливаются. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщалось в УНН, экс-руководителям подразделений Укрзализныци объявлено подозрение за незаконную добычу в 2017-2018 годах гранита в Житомирской области на более чем 850 млн грн.

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