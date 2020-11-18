Экс-чиновника Укрзализныци будут судить за незаконную добычу гранита на более 770 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывшего начальника производственного подразделения одного из карьеров ПАО "Укрзализныця" будут судить за незаконную добычу гранита на 772 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника производственного подразделения одного из карьеров ПАО "Укрзализныця" по факту нарушения правил охраны или использования недр (ч. 4 ст. 240 УК Украины)", - сообщили в ОГП.
По данным прокуратуры, в течение 2017 года чиновник, зная, что действие разрешительных документов на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения не возобновлено, совершил 8 взрывов в месторождении на территории Малинского района Житомирской области.
Таким образом он незаконно добыл почти 342 м куб гранита и нанес государству 772 млн грн убытков.
Напомним, УНН сообщал, что в Житомирской области разоблачили нелегальный добычу гранита на около 12,5 млн гривен.