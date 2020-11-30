Директора одного з підприємств Укроборонпрому запідозрили у зловживанні владою на понад 860 тис. грн

“Військова прокуратура Київського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомила про підозру директору одного з державних підприємств у місті Києві, яке входить до складу ДК “Укроборонпром”. Керівник оборонного ДП підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2018 по 2019 роки він шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що підприємство-орендар здійснюватиме свою господарську діяльність не тільки в денний, а й у нічний час, діючи в його інтересах не вжив жодних заходів щодо збільшення суми орендної плати згідно з укладеним договором оренди.

“Указаним кримінальним правопорушенням заподіяно майнову шкоду на загальну суму понад 863 тис. грн. Зазначені протиправні дії викриті військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України. Наразі триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших причетних осіб”, - вказано у повідомленні.

Санкція ч. 2 ст. 364 ККУ передбачає підозрюваному покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, експосадовця Укрзалізниці судитимуть за держзбитки на понад 50 млн гривень.