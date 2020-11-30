Директора одного з підприємств Укроборонпрому запідозрили у зловживанні владою на понад 860 тис. грн

ukru
03:38 • 57167 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 98840 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 107405 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 90643 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 108666 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 83915 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 101479 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117905 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 145313 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184620 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Суд визнав неконституційним закриття USAID

Суд визнав неконституційним закриття USAID

18 березня, 20:39 • 33704 перегляди
На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

На Сумщині FPV-дрон влучив в авто: загинула жінка, є поранені

18 березня, 22:21 • 27286 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

02:22 • 15700 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

02:34 • 54460 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 64652 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 82755 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 318649 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 252006 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 345551 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 338818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 73967 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 112457 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 112978 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 109809 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 123228 перегляди
Актуальне
Директора одного з підприємств Укроборонпрому запідозрили у зловживанні владою на понад 860 тис. грн

Директора одного з підприємств Укроборонпрому запідозрили у зловживанні владою на понад 860 тис. грн

Київ • УНН

 • 10902 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Директору одного з державних підприємств у Києві, яке входить до складу ДК "Укроборонпром”, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого було заподіяно майнову шкоду на загальну суму понад 863 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

“Військова прокуратура Київського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомила про підозру директору одного з державних підприємств у місті Києві, яке входить до складу ДК “Укроборонпром”. Керівник оборонного ДП підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2018 по 2019 роки він шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що підприємство-орендар здійснюватиме свою господарську діяльність не тільки в денний, а й у нічний час, діючи в його інтересах не вжив жодних заходів щодо збільшення суми орендної плати згідно з укладеним договором оренди.

“Указаним кримінальним правопорушенням заподіяно майнову шкоду на загальну суму понад 863 тис. грн. Зазначені протиправні дії викриті військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України. Наразі триває досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших причетних осіб”, - вказано у повідомленні.

Санкція ч. 2 ст. 364 ККУ передбачає підозрюваному покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, експосадовця Укрзалізниці судитимуть за держзбитки на понад 50 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79