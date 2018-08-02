Директор по информационной безопасности Facebook идет с поста

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"Моим последним днем в Facebook будет 17 августа, и хотя я больше не буду иметь удовольствие работать бок о бок с моими друзьями там, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжают решать эти проблемы", - написал он.

Ранее основатель соцсети Цукерберг заявил, что Facebook повысила защиту через российское вмешательство.