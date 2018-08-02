Директор по информационной безопасности Facebook идет с поста
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Главный сотрудник по вопросам информационной безопасности компании Facebook Алекс Стэймос сообщил, что покинет свой пост 18 августа этого года. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях
"Моим последним днем в Facebook будет 17 августа, и хотя я больше не буду иметь удовольствие работать бок о бок с моими друзьями там, меня радует, что так много преданных, вдумчивых и опытных людей продолжают решать эти проблемы", - написал он.
Ранее основатель соцсети Цукерберг заявил, что Facebook повысила защиту через российское вмешательство.