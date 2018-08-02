Директор з інформаційної безпеки Facebook йде з посади
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Головний співробітник з питань інформаційної безпеки компанії Facebook Алекс Стеймос повідомив, що покине свою посаду 18 серпня цього року. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"Моїм останнім днем у Facebook буде 17 серпня, і хоча я більше не буду мати задоволення працювати пліч-о-пліч з моїми друзями там, мене тішить, що так багато відданих, вдумливих і досвідчених людей продовжують вирішувати ці проблеми", - написав він.
Раніше засновник соцмережі Цукерберг заявив, що Facebook підвищила захист через російське втручання.