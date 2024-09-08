Директор ЦРУ: осенью 2022 был реальный риск ядерного удара рф по Украине

Директор ЦРУ Билл Бернс считает, что осенью 2022 года был настоящий риск возможного применения тактического ядерного оружия россии против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

"Осенью 2022 года был момент, когда, думаю, был настоящий риск возможного применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс на событии Financial Times в субботу в своем совместном выступлении с главой британской разведки МИ6 Ричардом Муром.

Бернс рассказал, что в конце 2022 года Бернс провел встречу с главой российской разведки Нарышкиным в Турции, где отметил российским властям последствия возможного ядерного удара.

Он призвал не дать себя запугать ядерным угрозам кремля.

"Я никогда не думал, однако, и это точка зрения моего учреждения, что нас должно это пугать без надобности. путин - забияка. Он продолжит трясти оружием", - добавил Бернс.

Глава британской разведки назвал путина "глубоко безответственным" и согласился с Бернсом, что союзники должны продолжать поддерживать Украину.

"Как Билл и сказал, никого на Западе не запугают такие разговоры, или поведение российского государства, потому что мы понимаем, что должны продолжать оставаться в этом и пытаться помочь украинцам восстановить свою независимость и суверенитет", - добавил Мур.

Дополнение

В СНБО допускают, что путин применит тактическое ядерное оружие в случае поражения в Украине.

росСМИ в сентябре сообщали, что в россии настаивают, что будут менять ядерную доктрину из-за "эскалации" со стороны Запада.