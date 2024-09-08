Директор ЦРУ: восени 2022 був реальний ризик ядерного удару рф по Україні

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Київ • УНН

 • 62761 перегляди

Білл Бернс заявив про ризик застосування росією тактичної ядерної зброї проти України восени 2022 року. Він закликав не піддаватися ядерним погрозам Кремля та продовжувати підтримувати Україну.

Директор ЦРУ Білл Бернс вважає, що восени 2022 року був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї росії проти України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

"Восени 2022 року був момент, коли, гадаю, був справжній ризик можливого застосування тактичної ядерної зброї", - сказав Бернс на події Financial Times в суботу у своєму спільному виступі з очільником британської розвідки МІ6 Річардом Муром.

Бернс розповів, що Наприкінці 2022 року Бернс провів зустріч із головою російської розвідки Наришкіним в Туреччині, де наголосив російській владі на наслідках можливого ядерного удару.

Він закликав не дати себе залякати ядерним погрозам кремля.

"Я ніколи не думав, однак, і це точка зору моєї установи, що нас має це лякати без потреби. путін - забіяка. Він продовжить трясти зброєю", - додав Бернс.

Голова британської розвідки назвав путіна "глибоко безвідповідальним" і погодився з Бернсом, що союзники мають продовжувати підтримувати Україну.

"Як Білл і сказав, нікого на Заході не залякають такі розмови, або поведінка російської держави, бо ми розуміємо, що маємо продовжувати залишатись в цьому і намагатись допомогти українцям відновити свою незалежність та суверенітет", - додав Мур.

Доповнення

У РНБО допускають, що путін застосує тактичну ядерну зброю у разі поразки в Україні. 

росЗМІ у вересні повідомляли, що у росії наполягають, що змінюватимуть ядерну доктрину через "ескалацію" з боку Заходу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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