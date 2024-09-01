У росії кажуть, що планують змінити ядерну доктрину через "ескалацію" Заходу
Київ • УНН
Один з заступників глави росіїйського мзс заявив про наміри змінити ядерну доктрину через "ескалаційний курс" Заходу. Робота над змінами "в просунутій стадії", але конкретні терміни завершення поки невідомі.
У росії наполягають, що змінюватимуть ядерну доктрину через "ескалацію" з боку Заходу. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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заступник глави мзс рф сергій рябков у коментарі ЗМІ сказав, що росія має намір змінити свою ядерну доктрину на основі аналізу конфліктів останніх років і "ескалаційного курсу" Заходу.
Він заявив, що робота "в просунутій стадії", а корекцію зумовлена "вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно з тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників".
За його словами, про конкретні терміни завершення роботи говорити поки що зарано.
Нагадаємо
У серпні очільник російського закордонного відомства сергій лавров під час прес-конференції заявив, що росія вирішила внести уточнення в існуючу ядерну доктрину.
В Центрі стратегічних комунікацій прокоментували, що погрози рф щодо ядерної зброї - спроба залякати західних партнерів України з метою обмежити підтримку Києва, але Захід продовжує допомагати Україні.
Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України - МЗС29.08.24, 21:08 • 68869 переглядiв