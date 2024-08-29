Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України - МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звинувачення України росією у буцімто провокаціях проти ядерної безпеки, зазначивши, що єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України, передає УНН.

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Цього тижня росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки. Цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня росія вчинила черговий воєнний злочин - масовані удари по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави

В МЗС наголосили, що російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС, а потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок.

Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів росії. Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти нашої держави. У цих умовах держава-агресор активізувала дезінформаційну кампанію для відвернення уваги від власних злочинних дій на Запорізькій АЕС

У відомстві також наголосили, що МАГАТЕ наразі вчергове спростувала російські фейки щодо нібито розробки Україною так званої "брудної бомби" та інші інсинуації російської пропаганди.

Україна була і залишається відданою нормам і принципам ядерної безпеки. Для уникнення ризиків і загроз ядерній безпеці сьогодні потрібне насамперед втілення першого пункту Формули миру, який підтримало сто держав і міжнародних організацій в ході першого Саміту миру, а також повернення контролю над ЗАЕС легітимному власнику, Україні, як це і передбачено численними резолюціями МАГАТЕ