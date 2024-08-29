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Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України - МЗС

Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України - МЗС

Київ • УНН

 • 68869 перегляди

МЗС України відкинуло звинувачення РФ у провокаціях проти ядерної безпеки. Міністерство наголосило, що саме російські атаки на енергетичну інфраструктуру України становлять реальну загрозу ядерній безпеці.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало звинувачення України росією у буцімто провокаціях проти ядерної безпеки, зазначивши, що єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України, передає УНН.

Деталі

Цього тижня росія, яка систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права та ядерної безпеки, вдалася до чергових маніпуляцій, намагаючись представити себе "жертвою" та звинуватити Україну в буцімто провокаціях проти ядерної безпеки. Цинізм російських звинувачень полягає в тому, що саме цього тижня росія вчинила черговий воєнний злочин - масовані удари по критичній інфраструктурі України, внаслідок яких загинули та були поранені цивільні люди, а також було завдано шкоди енергетичній системі нашої держави

 - йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що російські удари по об’єктах генерації електроенергії спричинили відключення від мережі першого, третього та четвертого енергоблоків Рівненської АЕС, а потужність Південноукраїнської АЕС була вимушено зменшена до 1800 МВт, а згодом, через спричинені російською атакою флуктуації, був відключений від мережі її третій енергоблок.

Наслідки ударів цього тижня для української енергетики є лише останніми з довгого списку злочинів росії. Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти нашої держави. У цих умовах держава-агресор активізувала дезінформаційну кампанію для відвернення уваги від власних злочинних дій на Запорізькій АЕС

- додали в міністерстві.

У відомстві також наголосили, що МАГАТЕ наразі вчергове спростувала російські фейки щодо нібито розробки Україною так званої "брудної бомби" та інші інсинуації російської пропаганди.

Україна була і залишається відданою нормам і принципам ядерної безпеки. Для уникнення ризиків і загроз ядерній безпеці сьогодні потрібне насамперед втілення першого пункту Формули миру, який підтримало сто держав і міжнародних організацій в ході першого Саміту миру, а також повернення контролю над ЗАЕС легітимному власнику, Україні, як це і передбачено численними резолюціями МАГАТЕ

- зазначають у МЗС.

Нагадаємо

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після інспекції Курської АЕС заявив про серйозний ризик ядерної аварії через бойові дії поблизу. Станція вразлива через відсутність захисного купола.

Павло Башинський

Павло Башинський

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