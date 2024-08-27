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Гроссі після інспекції Курської АЕС заявив про ризик ядерної аварії

Гроссі після інспекції Курської АЕС заявив про ризик ядерної аварії

Київ • УНН

 • 14102 перегляди

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після інспекції Курської АЕС заявив про серйозний ризик ядерної аварії через бойові дії поблизу. Станція вразлива через відсутність захисного купола.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив у вівторок після інспекції Курської АЕС у росії, що існує ризик ядерної аварії і ситуація серйозна, передає Reuters, пише УНН

"Небезпека або можливість ядерної аварії виникла недалеко звідси", - сказав Гроссі журналістам, посилаючись на те, що в околицях курської області тривають бойові дії.

росія стверджує, що АЕС неодноразово нібито зазнавала нападів з боку українських військ, які перебувають усього за 40 км від неї. 

Гроссі заявив, що станція "дуже вразлива", тому що у неї немає захисного купола.

За його словами, наразі АЕС працює в умовах, близьких до нормальних, але це означає, що ситуація з її безпекою ще більш серйозна.

Російська державна атомна компанія "Росенергоатом" повідомила, що Гроссі зміг переконатися в тому, що реактор номер три станції працює на запланованій потужності, а четвертий реактор з неділі перебуває на плановому технічному обслуговуванні. Йому також показали новий реакторний блок, що будується, пише Reuters. 

Доповнення 

Раніше повідомлялось, що Рафаель Гроссі розпочав інспекцію Курської атомної електростанції у рф. 

Напередодні очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що особисто очолить місію на Курську АЕС 27 серпня. Він хотів побачити ситуацію на власні очі і обговорити умови подальших дій, які можуть знадобитися для оцінки ядерної безпеки та стану безпеки Курської АЕС, на тлі "зростання рівня військової активності в районі КАЕС".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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