Гросси после инспекции Курской АЭС заявил о риске ядерной аварии

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил во вторник после инспекции Курской АЭС в россии, что существует риск ядерной аварии и ситуация серьезная, передает Reuters, пишет УНН.

"Опасность или возможность ядерной аварии возникла недалеко отсюда", - сказал Гросси журналистам, ссылаясь на то, что в окрестностях курской области продолжаются боевые действия.

россия утверждает, что АЭС неоднократно якобы подвергалась нападениям со стороны украинских войск, которые находятся всего в 40 км от нее.

Гросси заявил, что станция "очень уязвима", потому что у нее нет защитного купола.

По его словам, сейчас АЭС работает в условиях, близких к нормальным, но это означает, что ситуация с ее безопасностью еще более серьезная.

Российская государственная атомная компания "Росэнергоатом" сообщила, что Гросси смог убедиться в том, что реактор номер три станции работает на запланированной мощности, а четвертый реактор с воскресенья находится на плановом техническом обслуживании. Ему также показали новый строящийся реакторный блок, пишет Reuters.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси начал инспекцию Курской атомной электростанции в рф.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит миссию на Курскую АЭС 27 августа. Он хотел увидеть ситуацию собственными глазами и обсудить условия дальнейших действий, которые могут понадобиться для оценки ядерной безопасности и состояния безопасности Курской АЭС, на фоне "роста уровня военной активности в районе КАЭС".