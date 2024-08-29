Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало обвинения Украины россией в якобы провокациях против ядерной безопасности, отметив, что единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины, передает УНН.

Детали

На этой неделе Россия, которая систематически нарушает нормы международного гуманитарного права и ядерной безопасности, прибегла к очередным манипуляциям, пытаясь представить себя «жертвой» и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности. Цинизм российских обвинений заключается в том, что именно на этой неделе Россия совершила очередное военное преступление - массированные удары по критической инфраструктуре Украины, в результате которых погибли и были ранены гражданские люди, а также был нанесен ущерб энергетической системе нашего государства - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что российские удары по объектам генерации электроэнергии вызвали отключение от сети первого, третьего и четвертого энергоблоков Ровенской АЭС, а мощность Южно-Украинской АЭС была вынужденно уменьшена до 1800 МВт, а впоследствии, из-за вызванных российской атакой флуктуаций, был отключен от сети ее третий энергоблок.

Последствия ударов на этой неделе для украинской энергетики являются лишь последними из длинного списка преступлений России. Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против нашего государства. В этих условиях государство-агрессор активизировало дезинформационную кампанию для отвлечения внимания от собственных преступных действий на Запорожской АЭС - добавили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что МАГАТЭ сейчас в очередной раз опровергла российские фейки о якобы разработке Украиной так называемой «грязной бомбы» и другие инсинуации российской пропаганды.

Украина была и остается приверженной нормам и принципам ядерной безопасности. Для избежания рисков и угроз ядерной безопасности сегодня необходимо прежде всего воплощение первого пункта Формулы мира, который поддержало сто государств и международных организаций в ходе первого Саммита мира, а также возвращение контроля над ЗАЭС легитимному владельцу, Украине, как это и предусмотрено многочисленными резолюциями МАГАТЭ - отмечают в МИД.

Напомним,

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после инспекции Курской АЭС заявил о серьезном риске ядерной аварии из-за боевых действий поблизости. Станция уязвима из-за отсутствия защитного купола.