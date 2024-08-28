Центр стратегічних комунікацій пояснив, що означають заяви кремля щодо ядерної доктрини рф
Київ • УНН
Центр стратегічних комунікацій заявив, що погрози РФ щодо ядерної зброї - спроба залякати західних партнерів України. Мета - обмежити підтримку Києва, але Захід продовжує допомагати Україні.
росія цього літа вже неодноразового говорила про "доктрину щодо ядерної зброї". Всі ці заяви - це спроби москви залякати західних партнерів України, аби ті обмежити підтримку Києва. Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
У Центрі пояснюють, що російські пропагандисти поширюють заяви про те, що американцям нібито відомо, що російська влада зараз уточнює застосування ядерної доктрини, адже у США обмежують дискусії про можливу Третю світову війну тільки Європою.
А втім, аналітики вказують, що цього літа це вже не перша заява рф у цій сфері. Так, у червні президент рф володимир путін же заявляв, що "росія розглядає можливість зміни доктрини застосуванню ядерної зброї".
Окрім того, фахівці наголошують, що соратник путіна дмитро мєдвєдєв вже давно вдається до подібної риторики.
В ISW пояснили, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини17.01.24, 05:03 • 38446 переглядiв
Подібні заяви вже від лаврова не є чимось новим – це продовження постійного елементу залякування з боку росії. Змінюється лише контекст, в якому ці погрози лунають і до кардинальних змін вони не призводять
Зазначається, що цього разу вони стосуються вимог Києва надати дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по об’єктах всередині росії. Захід сприймає це як своєрідний набридливий рефрен і продовжує підтримку України.
Нагадаємо
російський міністр закордонних справ дмитро лавров повідомив, що росія вносить уточнення до своєї ядерної доктрини. Він додав, що про цю доктрину добре відомо "американським діячам".