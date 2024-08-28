Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф

Россия этим летом уже неоднократно говорила о «доктрине по ядерному оружию». Все эти заявления - это попытки москвы запугать западных партнеров Украины, чтобы те ограничить поддержку Киева. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

В Центре объясняют, что российские пропагандисты распространяют заявления о том, что американцам якобы известно, что российские власти сейчас уточняют применение ядерной доктрины, ведь в США ограничивают дискуссии о возможной Третьей мировой войне только Европой.

Впрочем, аналитики указывают, что этим летом это уже не первое заявление рф в этой сфере. Так, в июне президент рф владимир путин же заявлял, что «россия рассматривает возможность изменения доктрины применения ядерного оружия».

Кроме того, специалисты отмечают, что соратник Путина Дмитрий Медведев уже давно прибегает к подобной риторике.

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Подобные заявления уже от Лаврова не являются чем-то новым - это продолжение постоянного элемента запугивания со стороны России. Меняется лишь контекст, в котором эти угрозы звучат и к кардинальным изменениям они не приводят - отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Отмечается, что на этот раз они касаются требований Киева предоставить разрешение на удары западным дальнобойным оружием по объектам внутри России. Запад воспринимает это как своеобразный надоедливый рефрен и продолжает поддержку Украины.

Напомним,

российский министр иностранных дел дмитрий лавров сообщил, что россия вносит уточнения в свою ядерную доктрину. Он добавил, что об этой доктрине хорошо известно «американским деятелям».