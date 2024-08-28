Центр стратегических коммуникаций объяснил, что означают заявления кремля о ядерной доктрине рф
Киев • УНН
Центр стратегических коммуникаций заявил, что угрозы РФ относительно ядерного оружия - попытка запугать западных партнеров Украины. Цель - ограничить поддержку Киева, но Запад продолжает помогать Украине.
Россия этим летом уже неоднократно говорила о «доктрине по ядерному оружию». Все эти заявления - это попытки москвы запугать западных партнеров Украины, чтобы те ограничить поддержку Киева. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
В Центре объясняют, что российские пропагандисты распространяют заявления о том, что американцам якобы известно, что российские власти сейчас уточняют применение ядерной доктрины, ведь в США ограничивают дискуссии о возможной Третьей мировой войне только Европой.
Впрочем, аналитики указывают, что этим летом это уже не первое заявление рф в этой сфере. Так, в июне президент рф владимир путин же заявлял, что «россия рассматривает возможность изменения доктрины применения ядерного оружия».
Кроме того, специалисты отмечают, что соратник Путина Дмитрий Медведев уже давно прибегает к подобной риторике.
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Подобные заявления уже от Лаврова не являются чем-то новым - это продолжение постоянного элемента запугивания со стороны России. Меняется лишь контекст, в котором эти угрозы звучат и к кардинальным изменениям они не приводят
Отмечается, что на этот раз они касаются требований Киева предоставить разрешение на удары западным дальнобойным оружием по объектам внутри России. Запад воспринимает это как своеобразный надоедливый рефрен и продолжает поддержку Украины.
Напомним,
российский министр иностранных дел дмитрий лавров сообщил, что россия вносит уточнения в свою ядерную доктрину. Он добавил, что об этой доктрине хорошо известно «американским деятелям».