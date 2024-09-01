В россии говорят, что планируют изменить ядерную доктрину из-за "эскалации" Запада
Киев • УНН
Один из заместителей главы российского мида заявил о намерениях изменить ядерную доктрину из-за "эскалационного курса" Запада. Работа над изменениями якобы "в продвинутой стадии", но конкретные сроки завершения пока неизвестны.
В россии настаивают, что будут менять ядерную доктрину из-за "эскалации" со стороны Запада. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.
Детали
заместитель главы мида рф сергей рябков в комментарии СМИ сказал, что россия намерена изменить свою ядерную доктрину на основе анализа конфликтов последних лет и "эскалационного курса" Запада.
Он заявил, что работа "в продвинутой стадии", а коррекция обусловлена "изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников".
По его словам, о конкретных сроках завершения работы говорить пока рано.
Напомним
В августе глава российского зарубежного ведомства сергей лавров во время пресс-конференции заявил, что россия решила внести уточнения в существующую ядерную доктрину.
В Центре стратегических коммуникаций прокомментировали, что угрозы рф по ядерному оружию - попытка запугать западных партнеров Украины с целью ограничить поддержку Киева, но Запад продолжает помогать Украине.
Єдиною загрозою для ядерної безпеки Європи є російська агресія проти України - МЗС29 августа 2024, 18:08 • 68196 просмотров