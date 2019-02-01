Директор Роскосмоса решил раскритиковать главу МИД Польши из-за слов о ядерных ракетах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о размещении в Европе американских войск и ракет с ядерными боеголовками может “свидетельствовать о его негативном отношении к собственной стране”. Соответствующее сообщение глава госкорпорации опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Как же надо люто ненавидеть Польшу и польский народ, чтобы делать такие заявления?” — написал он.
Ранее Чапутович в интервью журналу Spiegel высказал мнение, что размещение военнослужащих и ядерных ракет Соединенных Штатов входит в европейские интересы. По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от поведения России и ее агрессивной политики в отношении вооружений.
Напоминаем, Великобритании следует содействовать возвращению Соединенных Штатов к участию в переговорах по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило в Twitter посольство России в Лондоне.