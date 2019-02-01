Директор Роскосмосу вирішив розкритикувати главу МЗС Польщі через слова про ядерні ракети

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін вважає, що заява міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовіча про розміщення в Європі американських військ і ракет з ядерними боєголовками може “свідчити про його негативне ставлення до власної країни”. Відповідне повідомлення глава держкорпорації опублікував на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Як же треба люто ненавидіти Польщу і польський народ, щоб робити такі заяви?” — написав він.

Раніше Чапутовіч в інтерв’ю журналу Spiegel висловив думку, що розміщення військовослужбовців та ядерних ракет Сполучених Штатів входить в європейські інтереси. За його словами, в подальшому все залежатиме від поведінки Росії та її агресивної політики щодо озброєнь.

Нагадуємо, Великій Британії слід посприяти поверненню Сполучених Штатів до участі в переговорах щодо дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомило в Twitter посольство Росії в Лондоні.

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