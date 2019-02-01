Директор Роскосмосу вирішив розкритикувати главу МЗС Польщі через слова про ядерні ракети

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін вважає, що заява міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовіча про розміщення в Європі американських військ і ракет з ядерними боєголовками може “свідчити про його негативне ставлення до власної країни”. Відповідне повідомлення глава держкорпорації опублікував на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.