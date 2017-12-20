Директор ГБР сообщил, что ему неизвестно о результатах люстрационной проверки к нему
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ему неизвестно о результатах люстрационной проверки, которую проводит Администрация Президента. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"При назначении меня на должность директора Государственного бюро, которое состоялось 22 ноября, мной было лично написано заявление о проведении люстрационной проверки. Люстрационный проверка проводится Администрацией Президента. О ходе проведения этой проверки мне ничего не известно. Я думаю, что по завершению проверки я буду ознакомлен с ее результатами", - сказал он.
Также Труба рассказал, шо люстрационный проверка него ранее уже была проведена в 2015 году, он работал в ГПУ.
"Было подготовлено заключение о том, что я не подпадаю под действие этого закона", - уточнил директор ГБР.
Напомним, Романа Трубу был избран директором Государственного бюро расследований.