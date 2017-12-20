Директор ДБР повідомив, що йому невідомо про результати люстраційної перевірки щодо нього
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що йому невідомо про результати люстраційної перевірки, яку здійснює Адміністрація Президента. Про це він розповів сьогодні на прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.
"Під час призначення мене на посаду директора Державного бюро, яке відбулося 22 листопада, мною було особисто написана заява про проведення люстраційної перевірки. Люстраційна перевірка проводиться Адміністрацією Президента. Про хід проведення цієї перевірки мені нічого не відомо. Я думаю, що по завершенню перевірки я буду ознайомлений з її результатами", - сказав він.
Також Труба розповів, шо люстраційна перевірка щодо нього раніше вже була проведена у 2015 році, він працював у ГПУ.
"Було підготовлено висновок про те, що я не підпадаю під дію цього закону", - уточнив директор ДБР.
Нагадаємо, Романа Трубу було обрано директором Державного бюро розслідувань.