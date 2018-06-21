Дипломаты из РФ и ЕС обсудили Украину, Корею и иранскую ядерную сделку

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и политический директор Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бельяр обсудили в четверг отношения РФ и ЕС, иранское ядерное соглашение, ситуацию на Корейском полуострове и в Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций, передает УНН.

"Произошло углубленное обсуждение состояния и перспектив отношений России и Евросоюза", - говорится в сообщении.

В российском МИДе отметили, что с обеих сторон была акцентирована важность поддержания диалога по темам, представляющим взаимный интерес, в условиях усиления вызовов глобальной стабильности.

"Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, включая будущее Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, урегулирование проблем Корейского полуострова, ситуацию в регионе Западных Балкан, Ближнего Востока и в Украине", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 июня Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которой призвал его освободить украинских заложников и подчеркнул важность допуска Омбудсмена к удерживаемому в РФ Олегу Сенцову.

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