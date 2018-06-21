Дипломати з РФ і ЄС обговорили Україну, Корею та іранську ядерну угоду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко та політичний директор Європейської служби зовнішніх дій Жан-Крістоф Бельяр обговорили в четвер відносини РФ і ЄС, іранську ядерну угоду, ситуацію на Корейському півострові і в Україні. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ за підсумками консультацій, передає УНН.
“Відбулося поглиблене обговорення стану і перспектив відносин Росії і Євросоюзу”, — йдеться в повідомленні.
У російському МЗС зазначили, що з обох сторін була акцентована важливість підтримки діалогу з тем, що становлять взаємний інтерес, в умовах посилення викликів глобальної стабільності.
“Сторони обмінялися думками щодо низки актуальних питань міжнародного порядку денного, включаючи майбутнє Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, врегулювання проблем Корейського півострова, ситуацію в регіоні Західних Балкан, Близького Сходу і в Україні”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 21 червня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої закликав його звільнити українських заручників та наголосив на важливості допуску Омбудсмена до утримуваного в РФ Олега Сенцова.