Дипломаты ЕС перенесли решение о продлении санкций против России на 12 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Решение о продлении дипломатических санкций против Российской Федерации перенесено на 12 марта. Об этом сообщает "Радио Польша", передает УНН.
"Решение о продлении дипломатических санкций против России перенесено на 12 марта. Изначально вопрос должен был рассматриваться 26 февраля на заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что еще не все документы переведены на государственные языки стран ЕС, а несколько стран должны завершить внутренние процедуры, связанные с продлением санкций.
Напомним, Формальное решение о продлении санкций ЕС против России за действия против территориальной целосности Украины должно быть принято на уровне Совета ЕС до 15 марта.