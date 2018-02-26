Дипломати ЄС перенесли рішення про продовження санкцій щодо РФ на 12 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Рішення про продовження дипломатичних санкцій проти Російської Федерації перенесено на 12 березня. Про це повідомляє "Радіо Польща", передає УНН.
"Рішення про продовження дипломатичних санкцій проти Росії перенесено на 12 березня. Спочатку питання мало розглядатися 26 лютого на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Брюсселі", - йдеться в повідомленні.
Так, повідомляється, що ще не всі документи перекладені на державні мови країн ЄС, а кілька країн повинні завершити внутрішні процедури, пов'язані з продовженням санкцій.
Нагадаємо, формальне рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії за дії проти територіальної цілісності України має бути прийнято на рівні Ради ЄС до 15 березня.