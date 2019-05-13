Дипломаты США рекомендовали американцам не путешествовать в Ирак

“Посольство США в Багдаде информирует всех граждан США о повышенной напряженности в Ираке и о требовании и далее проявлять бдительность”, — сказано в документе. Дипмиссия рекомендовала “не путешествовать в Ирак”, избегать те места в республике, где часто собираются американцы, “не привлекать к себе внимание” и “обращать внимание на свое окружение”.

Американские СМИ связали публикацию рекомендаций с решением вашингтонской администрации в качестве сигнала властям Ирана направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков B-52 в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ). В нее входят, прежде всего, Ближний Восток и Северная Африка.

Как сообщал УНН, Помпео рассказал о мерах, которые будут приняты в случае враждебных действий Ирана.