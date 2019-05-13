Дипломати США рекомендували американцям не подорожувати в Ірак
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Посольство США в Багдаді в неділю рекомендувало американцям не виїжджати в Ірак у зв’язку з “підвищеною напруженістю” в країні. Відповідне повідомлення для американських громадян поширив Держдепартамент, передає УНН.
“Посольство США в Багдаді інформує всіх громадян США про підвищену напруженость в Іраку і про вимогу і далі проявляти пильність”, — сказано в документі. Дипмісія рекомендувала “не подорожувати до Іраку”, уникати ті місця в республіці, де часто збираються американці, “не привертати до себе увагу” і “звертати увагу на своє оточення”.
Американські ЗМІ пов’язали публікацію рекомендацій з рішенням вашингтонської адміністрації в якості сигналу владі Ірану направити ударну групу ВМС на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln і тактичну групу бомбардувальників B-52 в зону оперативної відповідальності Центрального командування ВС США (СЕНТКОМ). У неї входять, перш за все, Близький Схід і Північна Африка.
Як повідомляв УНН, Помпео розповів про заходи, які вживатимуть на випадок ворожих дій Ірану.