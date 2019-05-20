Дипломатам понравилась идея не вешать "икону" президента на стену
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Традиция с портретами чиновников на стене - это "махровая советчина". Об этом в Twitter написал политический директор МИД Алексей Макеев, комментируя сегодняшнюю речь в Раде нового Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
"Традиция с портретами чиновников на стене - такая махровая советчина. Поэтому идея Владимира Зеленского смотреть в глаза своим детям - это направленная в будущее, важная внутренняя перемена. Убежден, что ответственность перед каждым гражданином и перед будущим - должно быть в ДНК госслужащего!", - написал дипломат.
Напомним, в своей речи Зеленский отметил, что не хочет, чтобы в кабинетах украинцев висели его изображения.
Как сообщал УНН, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах в Украине, вступил в должность Президента Украины.
Напомним, Зеленский принес присягу народу Украины.