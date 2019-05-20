Дипломатам сподобалась ідея не вішати "ікону" президента на стіну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Традиція з портретами посадовців на стіні - це "махрова радянщина". Про це у Twitter написав політичний директор МЗС Олексій Макеєв, коментуючи сьогоднішню промову у Раді нового Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
"Традиція з портретами посадовців на стіні - така махрова радянщина. Тому ідея Володимира Зеленського дивитися в очі своїм дітям - це спрямована у майбутнє, важлива внутрішня зміна. Переконаний, що відповідальність перед кожним громадянином та перед майбутнім - має бути у ДНК держслужбовця!", - написав дипломат.
Нагадаємо, у своїй промові Зеленський зазначив, що не хоче, щоб у кабінетах українців висіли його зображення.
Як повідомляв УНН, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні, вступив на посаду Президента України.
Нагадаємо, Зеленський склав присягу народові України.