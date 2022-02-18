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Дипломат США: Россия сосредоточила от 169 до 190 тысяч военнослужащих возле Украины

Киев • УНН

 • 15273 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Россия сосредоточила от 169 до 190 тысяч военнослужащих возле Украины и вблизи по сравнению со 100 тысячами по состоянию на 30 января, заявил в пятницу посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер. Его слова приводит CNN, передает УНН.

Цитата

"Эта оценка включает военные части вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыму. Росгвардия и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах и возглавляемые Россией силы на востоке Украины, - заявил Карпентер на специальном заседании ОБСЕ, посвященном напряженности между Россией и Украиной. - В то время как Россия стремилась преуменьшить или обмануть мир со своей наземной и воздушной подготовки, российские военные обнародовали свои крупномасштабные военно-морские учения в Черном, Балтийском морях и Арктике", - добавил он.

"Россия публично заявила, что только в учениях на Черном море задействовано более 30 кораблей, и, по нашим оценкам, десантные корабли Северного и Балтийского флотов были отправлены в Черное море для усиления сил", - продолжил он.

Детали

В заявлении Карпентер изложил семь шагов, которые он рекомендует выполнить РФ, чтобы уменьшить риск просчета и снизить напряженность.

Шаги включают:

  • учет всей военной деятельности, связанной с развертыванием вблизи Украины и в других соседних странах;
  • воздушные инспекции проблемных районов и передислокации всех сил в мирное время;
  • решение вопросов, присущих запросу Украины, относительно численности войск, основных систем вооружения и техники, а также частей, привлекаемых из состава вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно официальной оценке США, численность российского персонала в 160 000-190 000 человек включает российские войска на границе с Украиной, а также возглавляемые Россией силы на востоке Украины.

Более ранняя оценка войск на этой недели от высокопоставленного чиновника администрации США примерно в 150 000 военнослужащих не учитывала поддерживаемых Россией боевиков "Д/ДНР".

Справка

ОБСЕ - организация по безопасности, которая состоит из 57 членов, в которую также входят США и Канада.

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