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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Дипломат США: Росія зосередила від 169 до 190 тисяч військовослужбовців біля України

Дипломат США: Росія зосередила від 169 до 190 тисяч військовослужбовців біля України

Київ • УНН

 • 15274 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Росія зосередила від 169 до 190 тисяч військовослужбовців біля України та поблизу порівняно зі 100 тисячами станом на 30 січня, заявив у п'ятницю посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер. Його слова наводить CNN, передає УНН.

Цитата

"Ця оцінка включає військові частини вздовж кордону, у Білорусі та в окупованому Криму. Росгвардія та інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані у цих районах і очолювані Росією сили на сході України, - заявив Карпентер на спеціальному засіданні ОБСЄ, присвяченому напруженості між Росією та Україною. - У той час як Росія прагнула применшити або обдурити світ щодо своєї наземної та повітряної підготовки, російські військові оприлюднили свої великомасштабні військово-морські навчання в Чорному, Балтійському морях та Арктиці", - додав він.

"Росія публічно заявила, що тільки в навчаннях на Чорному морі задіяно понад 30 кораблів, і, за нашими оцінками, десантні кораблі Північного та Балтійського флотів були відправлені до Чорного моря для посилення сил", - продовжив він.

Деталі

У заяві Карпентер виклав сім кроків, які він рекомендує виконати РФ, щоб зменшити ризик прорахунку і знизити напруженість.

Кроки включають:

  • облік усієї військової діяльності, пов'язаної з розгортанням поблизу України та в інших сусідніх країнах;
  • повітряні інспекції проблемних районів та підтвердження передислокації всіх сил у мирний час;
  • вирішення питань, притаманних запиту України, щодо чисельності військ, основних систем озброєння та техніки, а також частин, що залучаються зі складу збройних сил Російської Федерації.

Згідно з офіційною оцінкою США, чисельність російського персоналу в 160 000-190 000 осіб включає російські війська на кордоні з Україною, а також очолювані Росією сили на сході України.

Більш рання оцінка військ цього тижня від високопосадовця адміністрації США приблизно в 150 000 військовослужбовців не враховувала підтримуваних Росією бойовиків "Д/ДНР".

Довідка

ОБСЄ - організація з безпеки, що складається з 57 членів, до якої також входять США та Канада.

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