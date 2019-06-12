"Динамо" сделало трансферное предложение по форварду Зозули

По сообщению источника киевляне заинтересованы в возвращении 29-летнего футболиста в свои ряды. В данный момент стороны находятся на начальной стадии переговоров, но предложение о переходе в "Динамо" Зозуля уже получил и в данный момент над ним раздумывает.

Сообщается, что срок контракта Зозули с "Альбасете" заканчивается этим летом. Но если его нынешняя команда выйдет в испанскую Примеру, соглашение украинца с "Альбасете" будет продолжено автоматически. Таким образом, в случае, если "Альбасете" не решит задачу по выходу в Примеру, "Динамо" нападающий может достаться бесплатно.

Отметим, что по итогам регулярного сезона, который завершился команда Зозули финишировала на 4-м месте в Сегунде (второй по силе испанского дивизиона), и теперь "Альбасете" ждут стыковые матчи за право выступать в Примере.

Добавим, Зозуля является воспитанником киевского "Динамо", но так и не сумев закрепиться в первой команде "бело-синих", в 2011 году он перешел в "Днепр", в котором выступал до 2016 года. После этого для форварда начался его испанский период карьеры: "Бетис", "Райо Вальекано" и, наконец, "Альбасете".