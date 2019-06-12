"Динамо" зробило трансферну пропозицію по форварду Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Український нападник іспанського "Альбасете" Роман Зозуля в найближчий час може опинитися в київському "Динамо". Про це повідомляє ресурс Dynamo.kiev.ua, передає УНН.
За повідомленням джерела кияни зацікавлені в поверненні 29-річного футболіста в свої ряди. В даний момент сторони перебувають на початковій стадії переговорів, але пропозиція про перехід в "Динамо" Зозуля вже отримав і в даний момент над ним роздумує.
Повідомляється, що термін контракту Зозулі з "Альбасете" закінчується цього літа. Але якщо його нинішня команда вийде в іспанську Прімеру, угода українця з "Альбасете" буде продовжена автоматично. Таким чином, в разі, якщо "Альбасете" не вирішить завдання по виходу в Прімеру, "Динамо"нападник може дістатися безкоштовно.
Зазначимо, що за підсумками регулярного сезону, який завершився команда Зозулі фінішувала на 4-му місці в Сегунді (другий за силою іспанського дивізіону), і тепер "Альбасете" чекають стикові матчі за право виступати в Прімері.
Додамо, Зозуля є вихованцем київського "Динамо", але так і не зумівши закріпитися в першій команді "біло-синіх", у 2011-му році він перейшов до "Дніпра", в якому виступав до 2016 року. Після цього для форварда почався його іспанський період кар'єри: "Бетіс", "Райо Вальєкано" і, нарешті, "Альбасете".