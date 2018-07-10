"Динамо" одержало третью победу в рамках летних спаррингов

Уже в дебюте баталии киевляне открыли счет. Богдан Леднев перехватил мяч у чужой штрафной, обработал его, и пробил в верхний угол ворот румын - 1:0.



Опасность у ворот до перерыва также создал Шапаренко. Полузащитник после финтов проник в штрафную и с острого угла нанес удар низом. Голкипер со второй попытки поймал игровой снаряд.



Во второй половине румыны имели шансы чтобы хотя бы сравнять цифры на табло. На 61 минуте Михай Роман не реализовал пенальти (выше ворот). После ударов Голофкы и Брекало мяч попадал в перекладину и штангу, однако "бело-синие" удержали положительный результат.



Состав "Динамо": Рудько (Маханьков, 46), Морозюк, Михайличенко, Папа Гуйе (Шабанов, 63), Смирный, Сидорчук, Алибеков, Леднев, Шапаренко, Андриевский, Дегтярев (Беседин, 82).



Добавим, что у "Динамо" три выигрыша при 2-х ничьих в рамках летних контрольных поединков.