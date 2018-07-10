"Динамо" здобуло третю перемогу в рамках літніх спарингів

Вже у дебюті баталії кияни відкрили рахунок. Богдан Лєднєв перехопив м'яч біля чужого штрафного, обробив його, та пробив у верхній кут воріт румунів – 1:0.



Небезпеку біля воріт до перерви також створив Шапаренко. Півзахисник після фінтів проник до штрафної і з гострого кута завдав удар низом. Голкіпер з другої спроби спіймав ігровий снаряд.



У другій половині румуни мали шанси аби бодай зрівняти цифри на табло. На 61 хвилині Міхай Роман не реалізував пенальті (вище воріт). Після ударів Голофки і Брекало м'яч потрапляв у поперечину та стійку, однак "біло-сині" втримали позитивний результат.



Склад "Динамо": Рудько (Маханьков, 46), Морозюк, Михайличенко, Папа Гуйє (Шабанов, 63), Смирний, Сидорчук, Алібеков, Лєднєв, Шапаренко, Андрієвський, Дегтярьов (Бєсєдін, 82).



Додамо, що "Динамо" має три виграші при 2-х нічиїх в рамках літніх контрольних поєдинків.