"Динамо" потерпело поражение от клуба из США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании против представителя американской МЛС - "Нью-Ингленд Революшн", передает корреспондент УНН.
Назар Русин уже на дебютной минуте баталии мог открыть счет, но с ударом головой от форварда с трудом справился голкипер, а после добивания Буэно под мяч бросились защитники.
Вообще самым активным игроком тайма оказался Русин. На 31 минуте он пытался ударом через себя поразить ворота американцев, но точности не хватило. В одной из следующих атак Русин добился своего. Форвард замкнул прострел от Гармаша.
Однако во второй половине забивали исключительно подопечные Брэда Фриделя. Сначала ударом головой в ближний угол отметился Агудело, дальше Гиль пробил по центру с дальней дистанции, но вратарь Маханьков не справился. Точку поставил ударом внешней стороной стопы Фагундес - 1:3.
Примечательно, что на старте второго тайма Андриевский не сумел реализовать пенальти.
Добавим также, 8 февраля "бело-синие" поспорят со шведским "Мальме".
Напомним, "Динамо" не сумело победить представителя Швеции в очередном спарринге.