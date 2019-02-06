"Динамо" зазнало поразки від клубу з США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело третій контрольний матч на заключному навчально-тренувальному зборі в Іспанії проти представника американської МЛС – "Нью-Інгленд Революшн", передає кореспондент УНН.
Назар Русин вже на дебютній хвилині баталії міг відкрити рахунок, але з ударом головою від форварда з труднощами впорався голкіпер, а після добивання Буено під м'яч кинулися захисники.
Взагалі найактивнішим гравцем тайму виявився Русин. На 31 хвилині він намагався ударом через себе вразити ворота американців, але точності не вистачило. В одній із наступних атак Русин досяг свого. Форвард замкнув простріл від Гармаша.
Проте у другій половині забивали виключно підопічні Бреда Фріделя. Спочатку ударом головою у ближній кут відзначився Агудело, далі Гіль пробив по центру з дальньої дистанції, але воротар Маханьков не впорався. Крапку поставив ударом зовнішньою стороною стопи Фагундес – 1:3.
Примітно, що на старті другого тайму Андрієвський не зумів реалізувати пенальті.
Додамо також, 8-го лютого "біло-сині" позмагаються із шведським "Мальме".
Нагадаємо, "Динамо" не зуміло перемогти представника Швеції у черговому спарингу.