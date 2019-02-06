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"Динамо" зазнало поразки від клубу з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Київське "Динамо" провело третій контрольний матч на заключному навчально-тренувальному зборі в Іспанії проти представника американської МЛС – "Нью-Інгленд Революшн", передає кореспондент УНН.

Назар Русин вже на дебютній хвилині баталії міг відкрити рахунок, але з ударом головою від форварда з труднощами впорався голкіпер, а після добивання Буено під м'яч кинулися захисники.

Взагалі найактивнішим гравцем тайму виявився Русин. На 31 хвилині він намагався ударом через себе вразити ворота американців, але точності не вистачило. В одній із наступних атак Русин досяг свого. Форвард замкнув простріл від Гармаша.

Проте у другій половині забивали виключно підопічні Бреда Фріделя. Спочатку ударом головою у ближній кут відзначився Агудело, далі Гіль пробив по центру з дальньої дистанції, але воротар Маханьков не впорався. Крапку поставив ударом зовнішньою стороною стопи Фагундес – 1:3.

Примітно, що на старті другого тайму Андрієвський не зумів реалізувати пенальті.

Додамо також, 8-го лютого "біло-сині" позмагаються із шведським "Мальме".

Нагадаємо, "Динамо" не зуміло перемогти представника Швеції у черговому спарингу.

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