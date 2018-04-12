"Динамо" понесло кадровые потери перед "украинским классико"

“Сегодня только четвертый день, с тех пор, как Николай Шапаренко получил острую травму в прошлой календарной игре. После тщательного комплексного обследования ему поставили следующий диагноз: ушиб, дисторсия (растяжение и чрезмерное растяжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения). Плюс, МРТ также показало некоторые изменения в капсуле сустава, поэтому реабилитация Николая немного затянется. Ничего страшного нет, это обычная травма для спорта, но к игре с „Шахтером“ Шапаренко не готовится. У него своя программа реабилитации и лечения”, — заявил Шапаренко.

О Кадаре: “он приступил к завершающему этапу реабилитации, который займет примерно 12-14 дней. Тамаш начал беговую работу на зеленом поле и интенсивно занимается в тренажерном зале с реабилитологом. Эта работа выполняется постепенно с увеличением нагрузки. Ориентировочно через неделю Кадар приступит к специальным прыжковых упражнений, затем начнет работу с мячом. Надеемся, через две недели он уже будет в общей группе на равне со всеми участвовать в учебно-тренировочном и соревновательном процессах”.

Кроме того врач сказал, что приболел и защитник Самбрано у которого вирусная инфекция. Однако в ближайшее время он будет здоровым.

Как сообщалось ранее, стала известна бригада арбитров на матч “украинского классико”, который пройдет 14 апреля.