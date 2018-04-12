"Динамо" зазнало кадрових втрат перед "українським класико"

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Київське “Динамо” перед матчем з донецьким “Шахтарем” втратило кількох футболістів основної обойми — Миколу Шапаренко і Тамаша Кадара. Про це головний лікар першої команди “Динамо” Леонід Миронов розповів для сайту “біло-синіх”, передає УНН.

“Сьогодні лише четвертий день, з тих пір, як Микола Шапаренко отримав гостру травму у минулій календарній грі. Після ретельного комплексного обстеження йому поставили наступний діагноз: забій, дисторсия (розтягнення і надмірне розтягнення капсульно-зв’язкового апарату акроміально-ключичного зчленування). Плюс, МРТ також показало деякі зміни в самій капсулі суглоба, тому реабілітація Миколи трохи затягнеться. Нічого страшного немає, це звичайна травма для спорту, але до гри з „Шахтарем“ Шапаренко не готується. У нього своя програма реабілітації та лікування”, — заявив Шапаренко.

Про Кадара: “він приступив до завершального етапу реабілітації, який займе приблизно 12-14 днів. Тамаш почав бігову роботу на зеленому полі і інтенсивно займається в тренажерній залі з реабілітологом. Ця робота виконується поступово зі збільшенням навантаження. Орієнтовно через тиждень Кадар приступить до спеціальних стрибкових вправ, потім розпочне роботу з м’ячем. Сподіваємося, через два тижні він уже буде в загальній групі на рівніші з усіма брати участь в навчально-тренувальному та змагальному процесах”.

Окрім того лікар сказав, що прихворів і захисник Самбрано у якого вірусна інфекція. Проте найближчим часом він буде здоровим.

Як повідомлялося раніше, стала відома бригада арбітрів на матч “українського класико”, яке пройде 14-го квітня.

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