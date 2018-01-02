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"Динамо" заинтересовалось экс-игроком "Ювентуса"

Киев • УНН

 • 16017 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении экс-игрока туринского "Ювентуса" Ричмонда Боакье, сообщает УНН со ссылкой на SportsworldGhana.

"Динамо" заинтересовалось экс-игроком "Ювентуса"

24-летний ганец, выступающий за сербскую "Црвену Звезду", уже ведет переговоры о переходе в титулованный украинский клуб. Конкуренцию "динамовцам" в борьбе за футболиста составят три английских клуба "Сток Сити", "Челси" и "Вест Хэм".

Издание утверждает, что Боакье должен стать заменой Мбокани, который может покинуть "бело-синих" летом 2018-го.

Отметим, что в этом сезоне 24-летний спортсмен провел за сербов 28 матчей, забил 23 гола и отдал 3 голевые пасы. По результатам 2017 года, Боакье назвали игроком года в "Црвена Звезда".

Заметим, что ганский форвард ранее выступал за итальянские "Дженоа", "Сассуоло", "Аталанту", испанское "Эльче" и нидерландскую "Роду". Также права на футболиста два сезона принадлежали "Ювентусу", однако он не провел за гранд ни одного поединка.

Напомним, "Динамо" приобрело полузащитника сборной Словении.

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