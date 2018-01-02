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"Динамо" зацікавилося екс-гравцем "Ювентуса"

Київ • УНН

 • 16017 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Київське "Динамо" зацікавлене в придбанні екс-гравця туринського "Ювентуса" Річмонда Боакьє, повідомляє УНН з посиланням на SportsworldGhana.

"Динамо" зацікавилося екс-гравцем "Ювентуса"

24-річний ганець, який виступає за сербську "Црвєну Звєзду", вже проводить переговори щодо переходу в титулований український клуб. Конкуренцію "динамівцям" у боротьбі за футболіста складуть три англійські клуби "Сток Сіті", "Челсі" та "Вест Хем".

Видання стверджує, що Боакьє має стати заміною Дьємерсі Мбокані, який може покинути "біло-синіх" влітку 2018-го.

Зазначимо, що у цьому сезоні 24-річний спортсмен провів за сербів 28 матчів, забив 23 голи і віддав 3 гольові паси. За результатами 2017-го, Боакьє назвали гравцем року в "Црвєні Звєзді".

Зауважимо, що ганський форвард раніше виступав за італійські "Дженоа", "Сассуоло", "Аталанту", іспанське "Ельче" і нідерландську "Роду". Також права на футболіста два сезони належали "Ювентусу", проте він не провів за гранд жодного поєдинку.

Нагадаємо, "Динамо" придбало півзахисника збірної Словенії.

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