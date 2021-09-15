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"Динамо" с разгромного выигрыша стартовали в Юношеской Лиге УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В стартовом туре Юношеской Лиги УЕФА киевское “Динамо” принимало португальскую “Бенфику”. Игра состоялась на стадионе “Динамо” им. В. Лобановского в присутствии зрителей, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Детали

Подопечные Игоря Костюка начали встречу активно, играя первым номером. Благодаря успешному высоком прессинга на 8-й минуте встречи и отбора мяча украинцы заработали штрафной на правом фланге. Навес Волошина в центр штрафной результативным ударом головой в высоком прыжке замкнул Антон Боль - 1: 0.

Активность у ворот гостей принесла плоды на 65 минуте: киевляне заработали пенальти, когда португальцы сбили в своей штрафной Диалло. 11-метровый взялся исполнять Владимир Бражко. Он отправил мяч низом почти по центру, в то время как Соареш бросился в правый от себя угол - 2: 0.

Размашистая атака киевлян завершилась классным ударом с левой в дальний угол Назара Волошина, на который Соареш был не в силах среагировать (79) - 3: 0. А в следующей атаке Диалло поставил точку в игре - 4: 0.

Цитата

"Ребята полностью соблюдены плана на игру, четко понимали, как будет играть соперник, хотя о них было мало информации. По большому счету, у "Бенфики" все команды играют по одинаковой схеме, и мы к этому были готовы. Рады, что забили четыре мяча и уверенно победили ", - сказал коуч" Динамо "Игорь Костюк.

Дополнение

Во втором туре Юношеской лиги УЕФА "Динамо" на выезде сыграет с "Баварией" 29 сентября.

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